Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de iki bombalı saldırı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleşen iki patlamada aralarında belediye başkanının da olduğu en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Somali'nin Merka kentinde hükümet görevlilerini hedef alan intihar eyleminde Merka Belediye Başkanı Abdullahi Ali Wafow hayatını kaybetti, çok sayıda koruma yaralandı.
Afgooye kentindeki işlek bir hayvan pazarında yaşanan patlamada ise en az 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Merka'da düzenlenen intihar eylemini üstlendi.
Etiketler: Somali
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