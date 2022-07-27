Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Havaalanını havaya uçuracağım' dedi, 3 el ateş etti
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas Havalimanı'nda bir kişi havaya ateş etti. Polis tarafından vurulan saldırgan gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Dallas Havalimanı'nda bir saldırgan, havaalanını havaya uçuracağını söyleyip 3 el ateş etti.
Silahlı saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Pazartesi günü yaşanan olaya ait güvenlik ve polis kamerası görüntüleri yayınlandı.
Şüpheli vurularak yakalandı
Görgü tanıklarına göre Portia Odufuwa adlı kadın, tuvaletten bilet alanına doğru ilerledi, duyuru yapacağını söyledi ve ardından havaalanını patlatma tehdidinde bulunup havaya 3 kez ateş etti.
Sözlü uyarıda bulunan polis, ardından saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.
Yaralan şüpheli gözaltına alınırken saldırının nedenini araştırılıyor.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Hollanda’da emisyon kararına karşı çiftçilerin yol kapatma eylemleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz