Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Dallas Havalimanı'nda bir saldırgan, havaalanını havaya uçuracağını söyleyip 3 el ateş etti.

Silahlı saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Pazartesi günü yaşanan olaya ait güvenlik ve polis kamerası görüntüleri yayınlandı.

Şüpheli vurularak yakalandı

Görgü tanıklarına göre Portia Odufuwa adlı kadın, tuvaletten bilet alanına doğru ilerledi, duyuru yapacağını söyledi ve ardından havaalanını patlatma tehdidinde bulunup havaya 3 kez ateş etti.

Sözlü uyarıda bulunan polis, ardından saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralan şüpheli gözaltına alınırken saldırının nedenini araştırılıyor.