Washington-Pekin hattında tansiyon düşmüyor.

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ağustos ayında Asya-Pasifik ülkelerine ziyaret planlıyor. Programında Tayvan'ın da bulunduğuna yönelik haberler ise Çin yönetimini kızdırdı ve üst üste tepkiler geldi.

"Çin ordusu boş oturmayacak"

Son açıklama Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Tan Kefei ziyaret gerçekleşirse ''Çin ordusu boş boş oturmayacak'' ifadesini kullandı.

Sözcü, ziyaretin Tek Çin politikasının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Bakanlık, Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını vurguladı.

Biden ve Şi perşembe günü görüşebilir

ABD Başkanı Biden ve Çin lideri Şi'nin perşembe günü telefonla görüşmeleri bekleniyor. Görüşmede ticari ilişkilerin yanı sıra Tayvan konusu da masada olacak.

Şi'nin Biden'a, Pelosi ziyareti konusundaki uyarıları yineleyeceği belirtiliyor.