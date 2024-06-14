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Dünya
TRT Haber 14.06.2024 15:15

Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla tutuyor

Çocuklar, terör örgütlerinin hedefinde. Suriye'de kaçırılan ve ellerine zorla silah verilen çocuklar çatışmalara sürülüyor. Birleşmiş Milletler'in 2023 Çocuklar ve Silahlı Çatışma raporu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki çocuk hakları ihlallerini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler'in '2023 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu', Suriye'de çocukların maruz kaldığı ihlalleri rakamlarla ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılıp ellerine silah verilen çocukların sayısı raporda yer aldı.

Yaşları 9 ile 17 arasında değişiyor

Birleşmiş Milletler raporuna göre terör örgütü PKK/YPG, 2023'te Suriye'de 231 çocuğu zorla örgüte kattı.

Çatışma bölgelerine gönderilen çocukların yaşları 9 ile 17 arasında değişiyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocuklara yönelik uygulaması bununla da sınırlı değil.

Yabancı uyruklular dahil 800'den fazla çocuk, 'farklı silahlı gruplarla ilişkili' olduğu iddiasıyla terör örgütü PKK/YPG tarafından alıkonuluyor.

Çocuklar ağır insan hakları ihlallerine maruz kalıyor

Sadece terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle örgüte ait kamplarda
tutulan çocuk sayısı yaklaşık 29 bin.

Terör örgütünün kamplarındaki çocuklar ağır insan hakları ihlalleri, işkence, kötü muamele, taciz ve psikolojik şiddete de maruz kalıyor.

PKK/YPG ve diğer yapılanmaları, 2023'te 8 çocuğu ya öldürdü ya da sakat bıraktı.
Ayrıca teröristler, 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandı. 

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PKK/YPG Terör Örgütü Birleşmiş Milletler
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Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla tutuyor
Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla tutuyor
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