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Dünya
TRT Haber 14.06.2024 15:11

Erdoğan'ın ziyareti İspanya basınına nasıl yansıdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya ziyareti İspanyol basınının da yakın takibindeydi. Erdoğan-Sanchez görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son durum, Ukrayna-Rusya Savaşı ve güçlenen ikili ekonomik ilişkilere vurgu yapıldı.

Erdoğan'ın ziyareti İspanya basınına nasıl yansıdı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez ile görüşmesi İspanyol basınında ana başlıklar arasında yer aldı.

ABC gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin'in tanınması konusunda Avrupa Birliği'nde fazla müttefik bulamadığına dikkati çekti.

Gazetede "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'in AB'de Filistin'i tanıma konusunda pek bulamadığı bir müttefik" ifadelerine yer verildi.

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, bölgesinde önemli bir oyuncu
İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, bölgesinde önemli bir oyuncu

Karşılıklı yatırım vurgusu

ABC İki liderin gündeminde Ukrayna'nın da olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu olarak ortaya çıkan başlıca ülkelerden biri olduğu vurgulandı.

İspanya kamu yayıncısı RTVE de Erdoğan ve İspanya başbakanının gündemindeki Gazze maddesine ve Sanchez'in Filistin'i tanıma kararına dikkati çekti.

Erdoğan'ın, bu adımın diğer Avrupa ülkelerine örnek olması temennisine yer verildi.

Sanchez'in de Türkiye'nin gelecek yıllara yönelik sağlam ekonomik planı ve karşılıklı yatırım vurgusunun altı çizildi.

La Vanguardia gazetesi de Sanchez'in "Türkiye İspanya'nın kilit ekonomik ortağı" sözlerini sayfalarına taşıdı.
 

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