Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK, Duhok'ta bir evi ateşe verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, terör örgütü mensupları Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.
PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK mensuplarının ise evi ateşe verdiği kaydedildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Irak
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