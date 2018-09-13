Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir sivili kaçırdı

Güvenlik güçlerinin bulunmadığı Dakuk'un Dara köyüne gece yarısı baskın yapan DEAŞ militanları, Sabah Tahır isimli köylüyü alıkoyup kendileriyle birlikte bilinmeyen bir yere götürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyaya konuşan ancak terör tehdidi nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen köy sakinleri, DEAŞ'ın güvenlik güçlerinin varlık göstermediği bölgelerdeki kırsal alanda gizlendiklerini ve zaman zaman korumasız köylere saldırı düzenlediklerini ifade ettiler.

Köylüler, kaçırılan Tahır'ın nereye götürüldüğünü ve akıbetini bilmediklerini söylediler.

3 Peşmerge cesedi bulundu

Kerkük'ün güneybatısında yer alan Havice ilçesinde ise daha önce DEAŞ ile girdikleri çatışmada alıkonulan 3 Peşmerge'nin cesedi Haşdi Şabi güçleri tarafından bulundu.

Erbil merkezli K24 Televizyonu'na konuşan bölgedeki yerel kaynaklar, cesetleri bulunan Peşmergelerin 2014 yılında Kerkük'ün Dakuk ilçesinde çatışma sırasında alıkonulan 8 kişilik Peşmerge grubuna ait olduğunu belirtti.

Cesetlerin ailelerine teslim edilmek üzere Kerkük'teki Azadi Hastanesi'nin morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Peşmerge güçleri, 16 Ekim 2017'ye kadar Kerkük vilayetinin büyük bölümünde güvenliği elinde tutuyordu, ancak Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin operasyonu sonucu Peşmergeler, IKBY sınırlarına geri çekilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te önce Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetinin bir kısmını ele geçirmişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Kerkük'ün Havice ilçesiyle ona bağlı Zap, Abbasi, Reşad ve Riyaz kabalarını geri almıştı.

Kaynak: AA