Tel Aviv’e askeri birlik konuşlandırılacak

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptı.

Gallant, toplantının ardından, İsrail polisinin askeri birliklerle desteklenmesi için savunma teşkilatına talimat verdi.

Öte yandan İsrail basını, son dönemde İsraillilere yönelik artan saldırılar üzerine ordu birliklerinin Tel Aviv kentine konuşlandırılacağını duyurdu.

Gallant dün de Batı Şeria'da bazı caddeler ile geçiş noktalarının ve Gazze'deki sınır kapılarının kapalı tutulması uygulamasının güvenlik gerekçesiyle Pesah Bayramı sonuna kadar (12 Nisan) uzatılmasına karar vermişti.