İngiltere merkezli "The Economist" dergisi araştırma birimi, dünyadaki 173 büyükşehirde 200'den fazla mal ve hizmet kalemini inceledi.

Tedarik zinciri sıkıntılarının fiyat artışlarını tetiklediği, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların da dünya genelinde üretimi ve ticareti etkilediği belirlendi.

Dünya genelinde büyükşehirlerde yaşayanlar, bu sene hayat pahalılığı konusunda son 5 yılın en büyük artışına şahit oldu.

Petrol fiyatlarındaki artışla şehirlerde ulaşımın daha pahalı hale geldiği, bunun yanı sıra dünya genelinde eğlence, kişisel bakım fiyatlarının da hızla arttığı belirlendi.



Paris ikinci sırada



İsrail'in başkenti Tel Aviv, hayat pahalılığındaki küresel sıralamada beşinci sıradan yükselerek dünyanın en pahalı şehri oldu. Listenin eski lideri Paris ise bir sıra geriye düşerek Singapur ile ikinciliği paylaştı.

İsrail şekelinin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması ve gıda ile ulaşım fiyatlarında görülen artışın, Tel Aviv'i birinci sıraya yükselttiği kaydedildi.



Listede en fazla yükselen şehir Tahran

İran'ın başkenti Tahran, ABD yaptırımlarının yol açtığı fiyat artışları ve kısıtlamalar nedeniyle dünya pahalılık endeksinde 79. sıradan 29'unculuğa çıkarak, listede en fazla yükselen şehir oldu.



Dünyanın en ucuz şehri Şam

Hayat pahalılığı sıralamasında Avrupa ve gelişmiş Asya şehirleri üst sıralarda yer aldı.

Alt sıralarda ise Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın fakir bölgelerinden şehirler bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam dünyanın en ucuz şehri olurken, Libya'nın başkenti Trablus da listede sondan ikinci sırayı aldı.