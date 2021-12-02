Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzlanda’da ABD Büyükelçiliği konutu yakınlarında el yapımı patlayıcı bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te ABD Büyükelçiliği konutunun yakınlarındaki bir çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te çöp konteynerinde el yapımı patlayıcı bulundu.
Bombanın ABD Büyükelçiliğini hedef aldığına ilişkin kanıt bulunamadığı belirtilen açıklamada, “Ulusal Polis Komiserinin özel bir birimi çağrıldı.Sitenin güvenliği sağlandı ve bomba etkisiz hale getirildi. Soruşturma kapsamında olayın büyükelçilikle ilgili olduğuna dair hiçbir şey ortaya çıkmadı” denildi.
Öte yandan polis, 3 olayla ilgisi olduğu ifade edilen ve daha önce suçları bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını, 1'inin serbest bırakıldığını duyurdu.
Etiketler: ABD
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