Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Tel Abyad merkezinde her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivilin hayatını kaybettiği, 20 civarında sivilin yaralandığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz! https://t.co/pE7i9ymG47#MSB #TSK pic.twitter.com/1LtcqD30Uu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz." denildi.

PKK/YPG mutabakata rağmen saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü PKK/YPG, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber