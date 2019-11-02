Dünya
Afganistan'da patlama: 9 çocuk öldü02 Kasım 2019 Cumartesi 13:27 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 13:31
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde meydana gelen patlamada 9 çocuk hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'da, emniyet yetkilileri, Darkad'ın Tahiri köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, okul öğrencilerinin bölgeden geçtiği sırada patladığını açıkladı.
Patlamada 9 çocuğun yaşamını yitirdiği, bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan patlama 9 çocuk öldü Tahar vilayeti taliban