Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tel Abyad ve Rasulayn’da öğrencilerin karne mutluluğu
[Fotoğraf:AA]
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 42 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Tel Abyad ve Rasulayn’da 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından, öğrenciler karne aldı. İlçelerdeki huzur ve güven ortamı eğitim öğretim yılına olumlu yansıdı.
Tel Abyad'da Milli Eğitim Müdürü Samer El Hamdo, İbni Cerrah Okulu'nda dönemi birincilikle tamamlayan öğrencilere çanta hediye edildiğini söyledi.
Tel Abyad'da 282 okulda 28 bin, Rasulayn'da 149 okulda 14 bin öğrenci eğitim alıyor.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmıştı.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı
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