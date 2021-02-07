Gazetede yer alan habere göre işe alımlar, "Amerika'nın Terörle Mücadelesi" kapsamında, aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapıldı.

Yüksek maaş ve lüks yaşam vadedilen çalışanlardan, Katar'a karşı 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmaları istendi.



Bunun için CyberPoint gibi aracı Amerikan şirketleri kullanıldı.

"Michelle Obama da hedef alındı" iddiası

New York Times'a göre, bu süreçte ABD üst yönetiminin yazışmaları da hedef alındı.



2015 sonlarında dönemin Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da o isimler arasında yer aldı.



Doha'daki bir eğitim zirvesinde konuşması için davet edilen Obama'nın,

elektronik posta hesabı da o dönemde siber saldırıya uğradı.