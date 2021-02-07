Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin El Bab ilçesi ve bağlı yerleşim yerlerinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için istihbari çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar sonucunda, ilçe merkezi Organize Sanayi Bölgesi'nde PKK/PYD/YPG terör örgütüne silah ve mühimmat götürdüğü tespit edilen kamyona operasyon yapıldı.

Operasyon, Suriye Görev Gücü kapsamında faaliyet gösteren El Bab Jandarma Danışman Tim Komutanlığının yönlendirmesi ile El Bab yerel kolluk kuvvetlerince düzenlendi.

Söz konusu aracın gizli bölmelerinde bulunan çok sayıda RPG-7 roketatar silahı, çeşitli tanksavar silahları, keskin nişancı tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfekleri ile bu silahlara ait mühimmat ve sevk fişekleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.