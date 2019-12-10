Mehmetçik de camide Suriyelilerle birlikte saf tuttu. Kimi camiye gitti, kimi de kiliseye. İbadet şekilleri farklıydı ama duaları aynıydı; "vatanlarında özgürce yaşamak."

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ibadet eden Suriyelileri paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen yerlerde ibadethaneler kullanıma açıldı.

Tel Abyad İman Camii'nde halk ve Mehmetçik birlikte saf tuttu. Mevlit dinleyip, cuma namazını kıldı.

Mehmetçik, namazın ardından lokum ve gül suyu ikram etti.

Sadece camiler değil, kiliseler de terör örgütünün işgalinden kurtarıldı.

Tel Abyad'da Ermeni Ortodoks Kilisesi, Rasulayn'da Süryani Ortodoks Kilisesi ile Siral Katolik Kilisesi ibadete açıldı. Hristiyan halk kiliselerinde özgürce ibadetini yaptı.

Mehmetçik, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkes vatanında özgür yaşasın diye mücadelesine devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber