Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı'nda kalan göçmenler taşınıyor10 Aralık 2019 Salı 16:05 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 16:12
Bosna Hersek'in Bihaç şehri yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan Vucjak Kampı'nda kalan yüzlerce düzensiz göçmenin otobüslerle başkent Saraybosna'daki Usivak Kampı'na taşınmasına başlandı.
Sadece çadırlardan oluşan kamp, Bosna Hersekli yetkililer tarafından bugün tamamen tahliye edilecek.
Una Sana Kantonu (USK) Sağlık Bakanı Nermina Cemalovic, yaptığı açıklamada, gün içinde kamptaki 500'e yakın göçmenin otobüslerle Saraybosna'daki Usivak Kampı'na götürüleceğini belirterek, "Göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı. Çoğunda soğuk algınlığı var." dedi.
Vucjak Kampı'nın yarın tamamen kapatılacağını söyleyen Cemalovic, göçmenlerin daha sonra yine Saraybosna yakınlarında bulunan ancak henüz tam hazır olmayan Blazuj semtindeki bir kışlaya yerleştirileceğini söyledi.
Vucjak Kampı'nda kalan yüzlerce göçmen, özellikle mevsimin ilk karının yağması ve dondurucu soğukların başlamasıyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyordu.
Geçen yılın başından beri yoğun bir şekilde göçmen akınına uğrayan Bosna Hersek'te 7 binin üzerinde düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA