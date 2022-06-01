Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teksas'taki sosyal medya düzenlemesi Yüksek Mahkemeye takıldı
[Fotoğraf: AA]
Teksas eyaletinin sosyal medya şirketlerine yönelik düzenlemesini içeren yasa düzenlemesi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından geçici olarak askıya aldı.
Teksas eyaletinde onaylanan ve sosyal medya şirketlerinin platformlardaki nefret söylemi ve dezenformasyonları engellemesini yasaklayan düzenleme Yüksek Mahkeme engeline takıldı.
Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 4'ü düzenlemenin lehine oy kullanırken, 5'i yargıç karşı çıktı.
Florida eyaletinde de onaylanan benzeri bir düzenleme geçen hafta temyiz mahkemesi engeline takılmıştı.
Etiketler: ABD Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için çaba harcamaya hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz