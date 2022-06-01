Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küba'da toplama tesisinde yangın: 26 ton tütün kül oldu
Küba'da bir depoda çıkan yangında 26 tondan fazla tütün kül oldu. Yüz binlerce dolar zarara yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Küba'da bir tütün toplama ve işleme tesisinde yangın çıktı. Pinar del Rio'daki tesisteki 26 tondan fazla tütün, kül oldu.
Yangın yerel saatle 17 civarında başladı. Söndürme çalışmaları için itfaiye ekipleri ve çevredekiler seferber oldu.
Alevlerin tesisin tamamına yayılması engellendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak 26 tondan fazla satılmaya hazır tütün kül oldu. Tesisin altyapısı da hasar gördü.
Kaybın yaklaşık 670 bin dolar olduğu aktarıldı.
Hasarlı altyapının onarımının ise yaklaşık 170 bin dolara mal olacağı ifade edildi.
Etiketler: Küba
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