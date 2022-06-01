Thomas Greenfield, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın neden olduğu küresel gıda krizine dikkati çekti.

Ukrayna limanlarında 84 geminin bulunduğunu ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 25 milyon ton tahıl olduğunu belirten Thomas Greenfield, tahıl ihracatının yapılabilmesi için Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları durdurması, Ukrayna'nın da Karadeniz'deki deniz mayınlarının temizlenmesini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Nakliye şirketlerinin Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatına yanaşmadığını ancak bu ürünlere yaptırım uygulanmadığını ifade eden Thomas Greenfield, "Tahılın Rusya'dan çıkması çabalarını desteklemek için teşvik edecekse (nakliye şirketlerine) destek mektubu vermeye hazırız." dedi.