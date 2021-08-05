Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AP
Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 ölü
[foto: reu]
29 göçmeni taşıyan aşırı yüklü bir minibüsün otoyolda yaptığı kazada en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazanın Teksas eyaletine bağlı McAllen kentine 80 kilometre uzaklıkta meydana geldiğini açıkladı.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanından Nathan Brandley, 15 yolcu alacak şekilde tasarlanan minibüsün, 29 yolcuyla otoyoldan saparak başka bir yola geçmeye çalışırken elektrik direğine ve dur levhasına çarptığını söyledi.
Şoför dahil 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de kazada ağır yaralandı.
Yasa dışı göçmenlerin sınırdaki geçişlerinde artış yaşanırken göçmenleri taşıyan araçların yaptığı kazalarda da artış meydana geldiği belirtiliyor.
Son Haberler
- 15:27
- 15:20
- 15:20
- 15:19
- 15:15
Sıradaki Haber
AB’den Afganistan’da ‘kapsamlı ve kalıcı ateşkes’ çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz