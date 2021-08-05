İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Salih ve Reisi, yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Reisi, görüşmede güçlü bir Irak'tan yana olduklarını belirterek, bu ülkedeki seçimlerde halkın taleplerinin gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Salih de iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yüksek bir potansiyelin olduğunu ifade etti.

Reisi'nin yemin töreni

Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan, Tacikisan, Özbekistan ile Nijer Meclis Başkanları da katılıyor.

Reisi, bugün saat 17.00'de başlayacak yemin töreninin ardından ülkenin resmi cumhurbaşkanı olacak.