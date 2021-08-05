Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir." ifadelerini kullandı.

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "evet" yanıtını verdi.

Gantz, İran'da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8'inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.

Saldırıya uğrayan gemi

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

[Mercer Street isimli gemi | Fotoğraf: Reuters]

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.