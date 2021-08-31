Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: Techtimes
Teknik destek taklitçisi 620 bin fotoğraf ve 9 bin video çaldı
Apple, temsilcilerinden birinin kimliğine bürünerek 300'den fazla kişinin hesabına erişen bir bilgisayar korsanının yakalandığını ve hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiğini duyurdu.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Hao Kuo Chi isimli bilgisayar korsanı, Apple temsilcilerinden birinin kimliğine bürünerek 300'den fazla kişinin icloud hesabına erişti.
Hesaplara izinsiz giriş yapan adam, 620 binden fazla fotoğraf ve 9 binden fazla videoyu kendi özel hesabında depoladı.
Chi, FBI'a bir Apple müşteri destek temsilcisinin kimliğine büründüğünü itiraf etti.
Kurbanlara kimliklerini ve şifrelerini vermeye ikna etmek için bir e-posta gönderdiğini açıklayan korsan, amacının kulanıcıların özel fotoğraflarına erişmek ve şantaj yapmak olduğunu söyledi.
Hakkındaki dört suçlamayı da kabul eden Hao Kuo Chi'nin, her bir suçlama için en az 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Etiketler: Akıllı Telefonlar Siber Saldırı Siber Suçlar
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