Roket ve uzay şirketi Energia'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, "Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Bu kötü ve çatlakların zamanla yayılmaya başlayacağını gösteriyor" dedi.

Çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığı açıklanmadı.

Uzay yetkilisi daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını ve 2025'ten sonra kırık ekipmanların hızla artabileceğini söylemişti.

Uzay istasyonu son zamanlarda birkaç olaya maruz kaldı. Rus yetkililer geçen ay bir yazılım arızasının ve insan hatası kaynaklı bir gecikmenin ISS'yi kontrolden çıkarmaktan sorumlu olduğunu açıkladı.

Rus araştırma modülü Nauka'daki jet iticileri, ISS'ye yanaştıktan birkaç saat sonra yanlışlıkla yeniden ateşlendi ve uçuş konumundan çıkmasına neden oldu.