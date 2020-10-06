Bakanlığın paylaşımında, Misirkhanov'un 2016 yılında Ermenistan ordusuna ait 6 tankı; 27 Eylül'den bu yana Karabağ'da süren operasyonlarda ise 11 zırhlı aracı imha ettiği belirtildi.

Paylaşımda Misirkhanov'dan "kahraman" diye bahsedildi.