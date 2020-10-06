Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tek başına 11 Ermeni zırhlısını imha etti
[Tahir Misirkhanov | Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ordusuna ait 11 zırhlı aracı imha eden Tahir Misirkhanov'un fotoğrafını paylaştı.
Bakanlığın paylaşımında, Misirkhanov'un 2016 yılında Ermenistan ordusuna ait 6 tankı; 27 Eylül'den bu yana Karabağ'da süren operasyonlarda ise 11 zırhlı aracı imha ettiği belirtildi.
Paylaşımda Misirkhanov'dan "kahraman" diye bahsedildi.
Etiketler: Tahir Misirkhanov Ermenistan azerbaycan ordusu AzerbaycanSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 17:15
Sıradaki Haber
Tovuz ve Gence neden önemli?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz