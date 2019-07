Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan TBMM Başkanı Şentop, temaslarına, Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşerek başladı.

Zandanshatar, Şentop’u törenle karşıladı.

Heyetler arası görüşmenin başında Şentop, Moğolistan Parlamentosunun adındaki "khural" kelimesinin, ortak tarihin ve kültürel birikimin güzel bir göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye’de de bunun "kurul" olarak kullanıldığını aktardı.

"Orhun Abideleri'ne ev sahipliği yapan Moğolistan, ata yurdumuzdur"

"Tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun Abideleri'ne ev sahipliği yapan Moğolistan, ata yurdumuzdur." diyen Şentop, "Bu nedenle Moğolistan’ın milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Başkentlerimiz Ankara ile Ulanbator’un kardeş şehir olmaları ve Moğolistan’ın 2011 yılında kabul ettiği Dış Politika Konsepti’nde Türkiye'yi üçüncü komşu ilan etmesi de bu durumun en güzel göstergeleridir." ifadesini kullandı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin, köklü tarih ve dostluğun üzerinde mükemmel denilebilecek bir düzeye geldiğini belirten Şentop, "Binlerce yıllık bu dostluğun üzerine bu yıl diplomatik ilişkilerimizin de 50. yılını kutlamaktayız." dedi.

Ancak ilişkilerin mevcut seviyesinin yeterli görülemeyeceğini dile getiren TBMM Başkanı Şentop, "Özellikle diğer ilişkilerimize kıyasla geride kalan ekonomik ilişkilerimizi iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtacak düzeye yükseltmeliyiz." diye konuştu.

"Vizesiz seyahat süresini uzatmayı önerdik"

Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin de geçen yıl sağlanan mutabakat çerçevesinde daha yoğun olacağını söyleyen Şentop, karşılıklı turistik ziyaretlerde vizesiz kalış süresini her altı ay için 30 günden 90 güne çıkartılması önerisinde bulundu.

"FETÖ Moğolistan için de tehlike"

FETÖ'nün Moğolistan'da faaliyetlerine değinen Şentop, şöyle konuştu:

"FETÖ sadece ülkemiz için değil, bulunduğu tüm ülkeler için potansiyel bir tehdittir. Masumane eğitim ve insani yardım faaliyetleri kisvesi altında örgütlenmekte, bulundukları ülkelerdeki devlet yapılarını kanser gibi sarmakta ve ele geçirmekteler. Yeni jenerasyon bu terör örgütünün birinci hedefi Türkiye ama tek hedefi Türkiye değildir. Bu sebeple dost ve kardeş ülkeleri bu uluslararası tehdit karşısında ikaz etmeyi bir görev olarak görüyoruz. Moğolistan’daki FETÖ teröristlerini sadece Türkiye değil Moğolistan için bir tehlike olarak görüyoruz. O ülkenin kendi çocuklarını da etkileyecek bir tehlike oluşturmaktadır."

Şentop, Türkiye Maarif Vakfının, bu yapının elindeki okullarını devralacak her çözüme destek vereceğini ifade etti.

"Ekonomik ilişkilerde hedef 100 milyon dolar"

İki parlamento başkanı, heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüştü.

Sonrasında her iki Parlamento Başkanı ortak açıklama yaptı.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılında, Moğolistan'da bulunmaktan onur duyduğunu vurgulayan Şentop, "Her ne kadar ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılını kutluyor olsak da milletlerimiz arasındaki ilişki binlerce yıllıktır." dedi.

"Bu ortak tarih ve atalarımızın bize bıraktıkları mirasın üzerinde geliştireceğimiz dostluk ve ilişkiler, her türlü zorluğu aşacaktır." ifadesini kullanan Şentop, "Bize düşen bu tarihi birikimden istifadeyle her alandaki ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaktadır. Her iki ülke hükümetlerinde de bu yönde ortak bir irade mevcuttur." diye konuştu.

Ekonomik alandaki ilişkilerin, diğer alanlardaki ilişkilerin gerisinde kaldığını belirten Şentop, "Ekonomik ilişkilerimizi en kısa zamanda 100 milyon dolarla ifade edilecek boyuta çıkarmaya ve ikili ilişkilerimizin lokomotifi haline getirmeye kararlıyız. Bu irademizin Moğol Hükümetince de paylaşıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Türk Hava Yollarının günlük doğrudan uçuşlarının sağlanması halinde Türk yatırımcıların tarım, hayvancılık, madencilik, sağlık, enerji gibi alanlarda yatırım yapmak üzere Moğolistan’a gelişlerinin kolaylaşacağını dile getiren Şentop, Türkiye'nin Moğolistan’a, eğitim başta gelmek üzere çeşitli alanlarda verdiği desteğin devam edeceğini söyledi.

"FETÖ konusunda da fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm"

Şentop, Moğolistan’da bugüne kadar 600’den fazla proje gerçekleştiren TİKA’nın çalışmalarına devam edeceğine işaret ederek, "FETÖ konusunda da fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bu konuda kesin sonuç verecek adımlar atılacağını öğrenmekten memnuniyet duydum. Sinsi terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-Moğolistan ilişkilerini zehirlemesine fırsat vermemek için kararlıyız." dedi.

Konumu ve siyasi duruşu ile Moğolistan’ın, Orta Asya’da, Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü olduğunu ifade eden Şentop, Moğolistan’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlüklerine saygı ve serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde kısa sürede gerçekleştirdiği atılımlarının dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Şentop, "Avrupa ortalarından Japonya'ya da kadar uzanan hat üzerinde ortak kökene dayanan, aynı dilleri konuşan milletler var. Bu ülkeler arasında parlamenter asamble oluşturma yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız." dedi.

"Moğolistan Türkiye'yi 3. komşu olarak görüyor"

Moğolistan Parlamento Başkanı Zandanshatar da Moğolistan'ın Türkiye'yi "üçüncü komşusu" olarak gördüğünü belirtti.

Moğolistan'ın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi her zaman istediğini söyleyen Zandanshatar, Şentop'un bahsettiği "Kurul" kelimesinin ortak kültürün bir örneği olduğunu dile getirdi.

Zandanshatar, ekonomi ve özellikle de turizm alanında alanında işbirliğinin ilerlemesi için adım atmak istediklerini belirtti.

Moğalistan'daki FETÖ okullarıyla ilgili Şentop'un dile getirdiklerini dikkate alacaklarını ifade eden Zandanshatar, "Moğolistan'da faaliyet gösteren bu okullara karşı biz de elimizden gelen her çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

