Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tazmanya canavarları Avustralya'da doğaya salındı
Soyu tükenme tehlikesi altındaki Tazmanya canavarları yeniden Avustralya ekosistemine kazandırıldı. 16 yıllık çalışma ile yetiştirilen 26 Tazmanya canavarı, Sidney'deki ulusal parka salındı.
Avustralya'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki Tazmanya canavarları için üreme programı başlatıldı.
16 yıllık çalışma sonucu 26 Tazmanya canavarı Avustralya ekosistemine bırakıldı.
Sydney yakınlarındaki Barrington Tops parkı, Tazmanya canavarlarının yeni evi oldu.
Avustralyalı yetkililer, gelişmeyi "tarihi bir adım" olarak niteledi.
Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki Tazmanya canavarları insanlara karşı bir tehdit oluşturmuyor.
Tazmanya Adası'nda bu etoburlardan yaklaşık 25 bin tane bulunduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: tazmanya canavarı nerede Tazmanya canavarıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 14:32
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