Avustralya'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki Tazmanya canavarları için üreme programı başlatıldı.

16 yıllık çalışma sonucu 26 Tazmanya canavarı Avustralya ekosistemine bırakıldı.

Sydney yakınlarındaki Barrington Tops parkı, Tazmanya canavarlarının yeni evi oldu.

Avustralyalı yetkililer, gelişmeyi "tarihi bir adım" olarak niteledi.

Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki Tazmanya canavarları insanlara karşı bir tehdit oluşturmuyor.

Tazmanya Adası'nda bu etoburlardan yaklaşık 25 bin tane bulunduğu tahmin ediliyor.