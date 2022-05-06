Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tayvan'dan Belarus'a ihracat kısıtlamaları
[Fotoğraf: Getty]
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.
Tayvan Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin, özel izin olmadan Belarus'a "stratejik yüksek teknoloji ürünleri" ihraç etmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Ukrayna'daki savaşa aktif olarak katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getiren Taipei, geçen ay da Rusya'ya benzer kısıtlamalar uygulamıştı.
Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına verdiği destek nedeniyle ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya'nın yaptırımlarına maruz kalmıştı.
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