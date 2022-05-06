Ukrayna askeri Kiev'i savunmak için üs kurdu. Kısa sürede Rus ordusu o üstte konuşlandı. Sıcak Nokta yer altına inşa edilen mevzileri görüntüledi.

Rus ordusunun başkent Kiev’e ulaşmak için kullandığı bu mevzilerin her noktasında da bu şekilde savaşın izleri duruyor. Boş kovanlar çatışmaların yaşandığı bu noktayı doğrular nitelikte.

Rus ordusunun başkent Kiev’e ulaşmak için işte bu noktalara mevzilenmiş durumdalardı. Burası Borodyanka'nın hemen kuzeyinde yer alan, adeta bir üs bölgesini andıran ve tahkimat yapılan noktalardan biri. Buradan sonra da ilk hedefleri de Borodyanka'ydı.

Borodyanka harabeye döndü

Kentte, kontrol nisan başında sağlandı. Ancak Rus hava saldırıları nedeniyle Borodyanka harabeye döndü.

TRT Haber Muhabiri Merve Güneş bölgedeki izlenimlerini anlattı.

“Önce Ukrayna’nın ardından Rus ordusunun kullandığı bu mevziler aslında henüz bitirilmeden yarım bırakılmış. Çekilmeye kadar bu şekilde mevziler açılmaya çalışılmış. Bu nokta şu anda toprağın tamamen altında. İşte bu şekilde uzun koridorlar ve çok sayıda odası bulunuyor.

Yola en yakın kısımda yer alan işte bu noktada bir mühimmat deposu. Silah sandıkları hala bu noktada duruyor ve şubat ayında başlayan savaş nedeniyle mühimmatlar zarar görmesin diye etrafı tamamen desteklenmiş durumda.”

Savaşın izleri siliniyor

Saldırılar nedeniyle Borodyanka'da yüzlerce insan hayatını kaybetti. Adeta bir köstebek yuvasını andıran işte bu alanlar uzun zaman boyunca çatışmaların şahidi olmuştu. İşte bu noktalarda halen savaşın izlerini görebilmek mümkün.

Kiev'e 54 kilometre uzaklıktaki Borodyanka'da savaşın izleri silinmeye çalışılıyor. Yıkılan binalar onarılıyor. Caddelerde altyapı ve bakım çalışmaları yapılıyor.