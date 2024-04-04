Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.04.2024 16:56

Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Tayvan'daki depremde can kaybı 10'a yükseldi

Tayvan'da depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda 65 yaşındaki bir kişinin cesedine ulaştı.

Şu ana kadar doğrulanan can kaybı sayısı 10'a ulaşırken 38 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı.

Deprem sırasında Taroko Ulusal Parkı yakınında 8 numaralı bölge kara yolunda seyreden 3 otobüsle irtibat kurulamadığı, otobüste seyahat eden 30 otel çalışanı, 6 yürüyüşçü ve 2 turistin kayıp olduğu belirtildi.

Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi
Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi

Öte yandan depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması, şantiyelere erişimi engellemesi nedeniyle 660 kişi mahsur kaldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının Ulusal Park'ın bulunduğu Taroko Vadisi ve çevresindeki 8 numaralı kara yolu üzerindeki bölgelere odaklandığı kaydedildi.

10 kişi öldü, 1067 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 1067 kişi yaralandı. Ölenlerin 5'inin kadın olduğu kaydedildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

ETİKETLER
Tayvan Deprem
Sıradaki Haber
Alman Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Ağrı'da 7,7 ton kaçak tütün ele geçirildi
17:23
20 yaşında köyüne muhtar oldu
17:15
Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
17:11
Pakistan'da istihbaratın, eski Başbakan Han davası için yargıçları tehdit ettiği iddiası
17:10
Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti
17:05
Bozcaada trafiğine "bayram tatili" ayarı
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
Hollanda'da yılın ilk peynir pazarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ