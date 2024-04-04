Alman Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılandırılacak

Pistorius, Almanya Genel Kurmay Başkanı Carsten Breuer ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nils Hilmer ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman Silahlı Kuvvetlerinde yeniden yapılanma planlarına ilişkin bilgi verdi.

Ordunun yapısal reformuna ilişkin öneriler üzerine çalışma talimatını yaklaşık 5 ay önce verdiğini anımsatan Pistorius, bu konuda bugün karar verildiğini ve ordunun yeniden yapılanmasına ilişkin imzayı attığını kaydetti.

Pistorius, Alman ordusunun etkili olmasını istediklerini söyleyerek "Ortak hedefimiz, Alman ordusunun acil durumda, savunma durumunda ve savaş durumunda en iyi şekilde konumlanacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır." dedi.

Bu yapılanmada Alman Silahlı Kuvvetlerinin ortak "Harekat Komutanlığı" ile "Destek Komutanlığına" da sahip olacağını belirten Pistorius, "Harekat Komutanlığında" Alman Silahlı Kuvvetlerinde operasyonel yönetim ve planlamanın bir elden yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Pistorius, böylelikle kararların daha hızlı alınacağını söyleyerek planlama görevini de üstelenecek "Harekat Komutanlığının", NATO ve bakanlıklar ile eyaletler için de muhatap olacağını ifade etti.

Hibrit tehdide karşı da faaliyet gösterilecek

Alman ordusunun yapısına hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanında Siber ve Enformasyon Alan Gücü'nün de (CIR) ekleneceği bilgisini paylaşan Pistorius, bu yeni gücün ordunun güvenliği için önemli olduğunu ve siber saldırılardan korumanın yanında hibrit tehdide karşı da faaliyet göstereceğini belirtti.

Pistorius, "Destek Komutanlığının" lojistik, tıbbi hizmet, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı savunma, sivil-asker ilişkisi ile askeri birimler arasında işbirliği sağlanması alanlarında rol alacağını kaydetti.

Yeniden yapılandırmada olası zorunlu askerlik hizmetinin tekrar uygulanabileceğinin de dikkate alındığını ifade eden Pistorius, zorunlu askerlik konusunda çeşitli seçenekleri incelettiğini, raporun nisan ortasında kendisine ulaşacağını söyledi.

Pistorius, gerekli reformların hayata geçirilmesi için Alman Silahlı Kuvvetlerine 6 ay zaman verdiğini belirtti.

Alman ordusunu geleceğe hazır hale getirmek istediklerine işaret eden Pistorius, "Avrupa'daki tehdit durumunun yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizi ve müttefiklerimizi savunuyoruz ve bu adımla da kimsenin NATO toprağı olarak bize saldırma fikrine kapılmaması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Pistorius, bunun inandırıcı ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını isteyerek ordunun belirtilen şekilde yeniden yapılandırılması durumunda bunun başarılabileceğini dile getirdi.

Zorunlu askerliğin 2011'de kaldırıldığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümeti bu sayıyı 2031'e kadar 203 bine çıkarmayı hedefliyor. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor ve 2031 için hedeflenen sayıya ulaşılamayacağı ifade ediliyor.

Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasını daha önce "hata" olarak nitelemiş, bunun çabucak yeniden uygulanabilecek bir şey olmadığına dikkati çekmişti.