Kuleba: Rusya'nın saldırıları Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ediyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Kuleba, burada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Kuleba ile Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünün kutladığına işaret eden Kuleba, ülkesinin aldığı yardımlara sağladığı katkılarından dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

Kuleba konuşmasında, Rusya'nın ülkesine füze ve İHA'larla saldırı düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun, bu gece Ukrayna'nın Harkiv kentine, "Şahed" tipi İHA'larla yoğun saldırı düzenlediğini hatırlatan Kuleba, "Sistematik Rus saldırıları, Ukraynalıları öldürüyor ve Ukrayna ekonomisine zarar veriyor. Bu da Rusya'nın, Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ediyor." diye konuştu.

Brüksel'deki temasları çerçevesinde yaptığı görüşmelerde, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri verilmesi konularını ele aldıklarını söyleyen Kuleba, Rusya'nın saldırılarına karşı başarılı olabilmeleri için daha çok Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rusya'nın sadece mart ayında Ukrayna'ya yönelik 94 balistik füze saldırısı gerçekleştirdiğini aktaran Kuleba, bu tür saldırılara karşı etkili mücadelenin Patriot gibi sistemlerle mümkün olabileceğini savundu.