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Dünya
AA 04.04.2024 14:49

Hong Kong'da ilk kez bir kişide "Monkey B" virüsü tespit edildi

Hong Kong, ilk kez vahşi maymun tarafından uğradığı saldırının ardından ölümcül "Monkey B" virüsü belirlenen kişinin hastanede yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

Hong Kong'da ilk kez bir kişide "Monkey B" virüsü tespit edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Sağlık Koruma Merkezince yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki kişi 21 Mart'ta ateş ve bilinç kaybı şikayetiyle Tsuen Wan'da hastaneye kaldırıldı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şubat sonunda gittiği Kam Shan Milli Park gezisinde vahşi maymun saldırısına uğrayan bu kişide, beyin-omurilik sıvısı analizi sonucunda "Monkey B" virüsü pozitif çıktı.

Söz konusu kişinin durumunun şu anda kritik olduğu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, vakaya ilişkin incelemelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Virüsün insandan insana bulaşması nadir rastlanan bir durum

Hong Kong'da yaygın olarak bulunan makak maymunlarının ısırması ve tırmalamasıyla insanlara bulaşan hastalığın, grip benzeri belirtiler gösterirken ölümcül merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna yol açabildiği vurgulanan açıklamada, virüsün insandan insana bulaşmasının nadir rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, "Monkey B" virüsünün insana bulaştığı bir vakaya, Hong Kong'da ilk defa rastlandı ancak virüs daha önce ABD, Kanada, Çin ve Japonya'da görüldü.

Hong Kong sağlık yetkilileri, halkı vahşi maymunlarla temas etmekten kaçınması konusunda uyarırken, herhangi bir ısırık veya çizik durumunda bulaşma riskini azaltmak için temas edilen bölgenin hemen yıkanmasını tavsiye etti.

Bir insanın "Monkey B" virüsü ile enfekte olduğuna dair belgelenmiş ilk vaka 1932'de görülmüştü.

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