Tayvan'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremde, dağ yolunda aracı ile ilerleyen bir sürücü, eşi ile sohbete daldı. Depremi fark edince yavaşlayan sürücü, sarsıntı bitince yoluna devam etti. O anda dağdan yuvarlanan dev kayalar yola düştü.

Sürücü, 2 metre uzağına düşen parçalar yüzünden sağa manevra yaptı. Bu refleks sayesinde kazaya ramak kala kurtuldular.

Deprem sırasında birçok güvenlik kamerası ve cep telefonları kayıttaydı.

Marketlerde raflar yerle bir oldu, evlerdeki avizeler sağa sola savruldu.

Sarsıntı sırasında nöbet değişimindeki askerler ise metanetini korudu, seremoniye devam etti.

Bir köpeğin deprem anında koşarak masanın altında kendini korumaya alması ise izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: TRT Haber