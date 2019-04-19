Avustralya'nın Queensland eyaletineki Fraser Adası'nda kamp yapan bir ailenin bebeği, vahşi bir dingo köpeğinin saldırısına uğradı.

Henüz 14 aylık olan bebek uyuduğu sırada, bir dingo köpeği tarafından çalılıklara doğru sürüklendi. Bebeğin ağlamasına uyanan baba, oğlunu çekerek köpeğin ağzından kurtardı.

Köpek saldırısının ardından, kafasından ve boynundan yaralanan 14 aylık bebek, hastaneye kaldırıldı.

Queensland Çevre ve Bilim Bakanlığı'na göre, Fraser Adasında yaklaşık 200 dingo köpeğinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Reuters