Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerine dayandırılan habere göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.

İtfaiye, 07.17'de söndürülebilen yangının "son derece şiddetli" olduğunu ve binanın birçok katını yok ettiğini bildirdi.

Olayda şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.