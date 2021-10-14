Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA, AP
Tayvan'da bina yangını
Tayvan'daki 13 katlı bir binada çıkan yangında en 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerine dayandırılan habere göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı.
İtfaiye, 07.17'de söndürülebilen yangının "son derece şiddetli" olduğunu ve binanın birçok katını yok ettiğini bildirdi.
Olayda şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Etiketler: Yangın
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