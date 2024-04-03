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Dünya
TRT Haber 03.04.2024 03:22

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'da da hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
[TRT HABER Arşiv]

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), depremin ardından Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.

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