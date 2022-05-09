Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında, 27,5 kilometre derinlikte meydana geldi.
Hava idaresi, sarsıntının Tayvan genelinde hissedildiğini duyurdu.
Tayvan, 2 tektonik levhanın birleşim noktası yakınlarında yer alıyor. Bölgede 2016'da yaşanan depremde 100'den fazla kişi ölmüştü.
Etiketler: Deprem
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