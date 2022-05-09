Avrupa bütünleşmesindeki ilk adım, 9 Mart 1950 yayınlanan "Schuman Bildirisi" ile atıldı.

Günümüzde bu bildiri Avrupa Birliği'nin yapı taşı olarak görülüyor. 1985 yılından itibaren de her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü olarak, üye ve aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

TRT Haber'e konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, AB-Türkiye ilişkilerinde son 1 yılda önemli adımların atıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sağlık alanında, koronavirüs salgınıyla alakalı iş birliğimiz oldu. İklim değişikliğiyle mücadelede yüksek seviyeli diyaloglar gerçekleştirdik. Göç, güvenlik, ticaret gibi alanlarda da çok büyük bir gelişme katedildiğini söyleyebilirim. Umarım ilerleyen günlerde de bunun üzerine inşa ederiz."

Barış mesajı verdi

Meyer-Landrut, "Barış için mücadele etmeliyiz ve bu yıl Ukrayna'yı içinde bulunduğu, özgürlük, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde desteklemeliyiz." dedi.

Avrupa Günü, Türkiye'de 19 ilde farklı etkinliklerle kutlanıyor.