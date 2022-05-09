Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 07:48Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
Dünya'daki karbondioksit en yüksek seviyeye ulaştı
[Fotoğraf: Getty Images]
Dünya'daki karbondioksit seviyesi, ilk kez aylık ortalama milyonda 420 parçanın (ppm) üzerine çıkarak rekor kırdı.
Hawaii'nin Mauna Loa Gözlemevi tarafından kaydedilen sonuçları ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) paylaştı.
Buna göre, Dünya'daki karbondioksit, aylık ortalama 420 ppm'i aşarak insanlık tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Geçen yıl en yüksek seviye, mayıs ayında 419,13 ppm olarak kayda geçmişti. 20 yıl önce ise bu rekor 375,93 ppm'di.
NOAA, karbondioksidin, doğal artış görülen diğer jeolojik dönemlerden yaklaşık 100 kat daha hızlı arttığını belirtiyor.
Ünlü iklim bilimciler, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 350 ppm'in altında tutulması çağrısı yapmıştı.
Etiketler: Çevre Kirliliği Hava Kirliliği İklim Değişikliği
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