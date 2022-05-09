Çin'in, Pasifik'teki ada ülkelerinden Solomon Adaları ile geçen ay güvenlik anlaşması imzalaması sonrası Japon hükümeti bölgedeki mekik diplomasisini artırdı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Batı Pasifik'te yer alan ada ülkesi Palau'yu ziyaretinde, Devlet Başkanı Surangel Whipps ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kyodo ajansının haberine göre görüşmede Hayaşi ile Whipps, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" kapsamlı iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Hayaşi, görüşme sonrası Palau'da düzenlediği basın toplantısında, "Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik iş birliğini kapsayan anlaşmanın 'bölge güvenliğini ciddi ölçüde etkileyebileceğine' yönelik Japonya'nın endişelerini aktardım. Pasifik ada ülkeleri de benzer görüşler beyan etti." dedi.

Japon Bakan ülkesinin bölgesel refah ve istikrar amacıyla ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda ile iş birliğini artıracağını belirtti.

Önceki gün Fiji'nin başkenti Suva'yı ziyaret eden Hayaşi burada Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Voreqe Bainimarama ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Henry Puna ile de bir araya gelmişti.

Honiara'nın Pekin ile geçen ay imzaladığı güvenlik anlaşması, Çin güçlerinin adaya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin adaya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.