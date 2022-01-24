Endonezyalı 2 balıkçı, uçakla geldikleri Tayvan'da karantina oteline alındı. 7 gün sonra, akşam saatlerinde yiyecek almak için odalarından çıkan misafirler, otel lobisine geldiklerinde personel tarafından uyarıldı.

Ancak Tayvan basınındaki haberlere göre, karantinadan yalnızca 1 dakikadan biraz fazla bir süreliğine çıkan balıkçılar, 100 bin yeni tayvan doları (yaklaşık 3 bin 610 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Endonezyalılara ayrıca, parayı zamanında ödemedikleri için de ceza kesildi. İşverenleri, toplam tutarı balıkçılar adına ödedi.

Tayvan, dünya genelinde en katı karantina kurallarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. 2020'de Filipinler'den gelen bir göçmen işçi, sadece 8 saniyeliğine karantina odasını terk ettiği için 3 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.