McCarthy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tsai ile yarın California eyaletinin Simi Valley şehrinde bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde yapılacağı belirtilirken Tayvan Başkanlık Ofisi de görüşmeyi doğruladı.

Çin'den tepki

Çin, olası görüşmenin, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vereceğini belirterek tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, "Çin tarafı olarak defalarca belirttiğimiz gibi ABD ile Tayvan otoriteleri arasında her türden resmi ilişki ve temasa karşıyız." dedi.

Dünyada "tek Çin" ve Tayvan'ın onun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, "İlgili Kongre üyesi, tek Çin ilkesine uymalı, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere yanlış mesaj vererek Çin-ABD ilişkilerine ve Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vermekten kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mao, "Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı tedbirler alacağını" vurguladı.

Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda

Görüşmenin duyurulmasının akabinde Çin ordusuna ait savaş uçakları ve gemiler, Tayvan çevresinde görüldü.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde 20 askeri hava aracı ve 3 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 20 hava aracından 9'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

7 "J-16" savaş uçağı, "Y-8ASW" denizaltı savar devriye uçağı ile "BKZ-005" tipi askeri dronun, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği ve ADIZ'ın güney bölümüne uçtuğu bilgisi paylaşıldı.

Belize'nin ardından ABD'ye uğrayacak

Tsai'nin, Orta Amerika ülkeleri ve ABD'yi kapsayan gezisinde, Belize'yi ziyaretinin ardından yarın ABD'nin California eyaletine hareket etmesi bekleniyor.

Tayvan lideri, gezisinin başlangıcında New York şehrinde temaslarda bulunmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.