Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da çığ düşmesi sonucu 6 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde çığ düşmesi sonucu 6 turist hayatını kaybetti.
Hindistan'ın NDTV kanalına göre, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sikkim eyaletindeki Nathu La Dağı Geçidi'nde yerel saatle 12.20'de çığ düştü.
Çığ düşmesi sonucunda 6 turist hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Kurtarma operasyonlarında, çığ altında kalan 22 kişi kurtarıldı ve bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Çığ altında hala mahsur kalanlar olabileceği için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın Çin ile sınırında yer alan Nathu La Dağı Geçidi, manzarası nedeniyle turistlerin gözde merkezleri arasında yer alıyor.
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