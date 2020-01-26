Financial Times'ın haberine göre, Tayvan Salgın Kontrol Merkezi, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısının artması nedeniyle iş seyahatine çıkanlar ve insani nedenlerle gelmek isteyenler dışında Çin vatandaşlarının adaya girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İş seyahati amacıyla Tayvan'a gideceklere de adaya girişten sonraki 2 hafta boyunca sağlık kontrolü koşuluyla izin verileceği belirtildi.

Tayvan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin adaya gelişlerini 2 hafta ertelemeleri, Hubey'de yaşayanların ise bir sonraki emre kadar Tayvan'a geri dönmemeleri istendi.

Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarını geri getirmeye hazırlanıyor

Bu arada Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Vuhan kentinden ülkeye geri dönmek isteyen tüm Japon vatandaşlarına yardım edileceğini açıkladı.

Kyodo'nun haberine göre Abe, Vuhan'daki Japon vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçağının veya diğer yöntemlerin devreye sokulacağını söyledi.

Japon hükümetine göre, Vuhan'da 710 Japon vatandaşı var.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975'e yükselmişti.