Afrinli kadınlardan Elazığ'daki deprem bölgesine yardım
Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayan kadınlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem bölgesine yardım gönderdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Suriyelilerin, deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattığını söyledi.
Kadınların kısa sürede kısıtlı imkanlarla topladığı yardımları teslim aldıklarını belirten Güven, kendilerinin de bu yardımları AFAD'a ilettiklerini aktardı.
Güven, içerisinde zeytin, sabun ve kadınların ördüğü kazakların yer aldığı yardım kolilerinin AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.
Etiketler: Sivrice Elazığ depremi afrinSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 11:21