Güney Kore'de otelde patlama: 4 ölü
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Güney Kore'de bir otelde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Güney Kore'nin doğusundaki Donghae şehrinde bulunan bir otelin mutfak kısmında patlama oldu.
Meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Yetkililer, patlamanın mutfaktaki olası gaz sızıntısından kaynaklanabileceğini belirtti.
Oteldeki patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Etiketler: güney kore patlama mutfak gaz sızıntısıSon Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 07:30