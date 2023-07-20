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Dünya
AA 20.07.2023 22:13

Tayvan: Çin, Ada çevresine 32 askeri uçak ve 14 deniz aracı gönderdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ada etrafına 32 askeri uçak ile 14 deniz aracı gönderdiğini duyurdu.

Tayvan: Çin, Ada çevresine 32 askeri uçak ve 14 deniz aracı gönderdi
[Fotograf: Reuters]

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ada etrafına 32 askeri uçak ile 14 deniz aracı gönderdiğini bildirdi.

Taiwan News'in haberine göre, Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz'da yerel saatle 06.00'dan itibaren 24 saat içerisinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (ÇHKO) ait 10 askeri hava aracı ve 7 askeri deniz aracının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiğini açıkladı.

Bakanlık, bunlara ek olarak, yerel saatle 07.00'den itibaren Çin'e ait 22 hava aracı ve 7 geminin daha Tayvan çevresinde tespit edildiği bilgisini verdi.

Söz konusu 22 uçaktan 13'ünün Tayvan Boğazı sınırına veya Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası"na (ADIZ) girdiği belirlendi.

Bakanlık, istihbarat, gözlem ve keşif sistemi (ISR) ile askeri araçların faaliyetlerini takip ettiklerini, kendi savunma ve devriye araçlarının da sahaya yerleştirildiğini bildirdi.

Çin'in, temmuz ayında toplamda 306 askeri uçak ve 132 gemiyi Tayvan etrafına gönderdiği kaydedildi.

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı "Han Kuang" tatbikatını bu yıl 24-28 Temmuz'da düzenlemeyi planlıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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