Sosyal medya hesabından açıklama yapan 58 yaşındaki durian meyvesi şirketi sahibi Arnon Rodthong, salı günü kızına eş bulmak için nitelikli aday aradığına dair duyuru yapmasının ardından yaklaşık 10 bin kişinin kızıyla evlenmeye talip olduğunu belirtti.

Taliplilerden üst üste gelen telefonlardan bunaldığını söyleyen iş insanı, aşırı talep sebebiyle yarışma düzenlemekten vazgeçtiğini duyurdu.

Kendisini arayan damat adaylarına seslenen Rodthong, "Damat adaylarım, lütfen beni aramayı bırakın. Telefonum sürekli çalıyor, ölmek üzereyim. Bırakın dinleneyim" dedi.

İlginç fikriyle sosyal medyada çok ilgi çeken Rodthong, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) vereceğini söylemişti.

Kaynak: AA